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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan askerlere yapılan saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 4 askerin şehit olduğu 9 askerin de yaralandığı saldırıyla ilgili "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

"Derhal karşılık verilmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.

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