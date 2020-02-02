İzmir Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi
İZMİR'in Torbalı ilçesinde 2 Tayland vatandaşının öksürük ve ateş şikayetiyle Torbalı Devlet Hastanesine başvurması üzerine önlem amaçlı hastanenin acil servisi bir süreliğine boşaltıldı. Yapılan tetkikler sonucu Taylandlı 2 hastada gribal enfeksiyon rahatsızlığı görüldüğü belirtildi.
2 Tayland vatandaşı, akşam saatlerinde, İzmir Torbalı Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, koronavirüs endişesi nedeniyle hastanenin acil servisini boşalttı. Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı.
2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi.
Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı.