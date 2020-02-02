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CHP’li Özgür Özel’den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Dünden razıyız

'Erken seçim' iddialarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili  Özel, "Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak" diye konuştu.

Partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’na katılan Özgür Özel, CHP’nin her kongresinin demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe geçtiğini, Türkiye’ye umut veren kongreler olduğunu söyledi.

"Onun tortularını da kazıyacak"

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, 29 Ekim 2023’te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını belirten Özel, şunları kaydetti:

Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız.

Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan’da aldığı yarayı ortadan kaldıracak, hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisi’ni de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz.

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