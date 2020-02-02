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3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü olacak MEB

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Milyonlarca öğrenci yarın, yani 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak 1. dönem sona erecek ve 2. dönem başlayacak. Öğrenciler 2. dönem ara tatiline 6 Nisan'da başlayacak ara tatil 10 Nisan'da sona erecek. 2020 yaz tatili ise 19 Haziran'da başlayacak.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yarın yeniden ders başı yapacak ve 2. dönem başlayacak. 2019-2020 MEB okul tatil günleri takvimine göre 2. ara tatil nisan ayında başlayacak. 6 Nisan'da başlayacak olan 2. ara tatil 10 Nisan'da sona erecek. Sosyal medyada yayılan bir iddia ise merak konusu oldu. Yarın yani 3 Şubat pazartesi gününün yarım gün olacağı iddiası kafaları karıtırdı fakat resmi bir açıklama yok. Yarın okullar tam gün olacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR: Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.


İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN: İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak. Ardından yine bu yıl ilk kez öğrenciler yaz tatilini 2 hafta daha az yapacaklar.

ELAZIĞ VE MALATYA’DA OKULLAR DAHA GEÇ AÇILACAK: 6.8’lik depremin meydana geldiği bölge ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şöyle; Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Yarıyıl tatili devam eden Fırat Üniversitesi'nin de 17 Şubat'ta açılması uygun görüldü. 200 civarı okuldan 10'u hasarlı ve yıkılacak.

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