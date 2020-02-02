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Akdeniz'de yine deprem! AFAD şiddetini 4.2 olarak açıkladı

Son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de saat 13:40'da deprem meydana geldi. AFAD, Marmaris'in 157 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 

Kısa süreli paniğe neden oldu

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da kısa süreli panik yaşandı.

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