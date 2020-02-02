İstanbul'da yeni uygulama başlıyor! Telefonlar İstanbulkart olarak kullanılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş. ulaşımda kolaylık sağlayacak yeni uygulama geliştirdi. Buna göre İstanbullular, toplu taşıma araçlarına akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle binebilecek.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" diye konuştu.

İBB, TÜYAP Kongre Merkezi'nde Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stant açarak yeni projelerini tanıttı. BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbulluları bekleyen yeni projeleri anlattı.

Pilot uygulama Mart'ta

İstanbulkart'ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki bütün hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürdüklerini belirten Karadeniz, şunları kaydetti: Müzeler üzerinde de çalışmalarımız var. Yakında belediyenin bütün hizmetlerini İstanbulkart'ı bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağız.

Aynı zamanda ulaşım için de teknolojik yeniliklerimiz devam ediyor. Mart ayı içerisinde ulaşımda hizmet için pilot uygulamalarımız başlayacak. Pilot uygulamalar birçok ulaşım hizmetinde yaygınlaştırılarak devam edecek.

"İndir, yükle, okut, geç mottosu"

Uygulamanın içeriğine de değinen Karadeniz, şöyle konuştu: İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak.

Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak.