Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde ölümcül koronavirüs alarmı!

İSTANBUL Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvuran bir kişi koronavirüs şüphesiyle özel kıyafetli sağlık personelleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi.

M. K. isimli Türk, gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.

Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Ambulans ile başka hastaneye sevk edildi

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.