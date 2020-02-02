2019 sonunda Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı

2019 sonundaki verilere göre Türkiye'deki milyoner sayısı 225 bin 440'a ulaştı.

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

45 bin 314 kişi daha milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı.