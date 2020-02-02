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2019 sonunda Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı

Anadolu Ajansı

2019 sonundaki verilere göre Türkiye'deki milyoner sayısı 225 bin 440'a ulaştı.

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

45 bin 314 kişi daha milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.

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