2019 sonunda Türkiye'de milyoner sayısı 225 bini aştı
2019 sonundaki verilere göre Türkiye'deki milyoner sayısı 225 bin 440'a ulaştı.
2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.
45 bin 314 kişi daha milyoner oldu
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı.
Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.
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