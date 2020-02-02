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Kandilli Rasathanesi açıkladı! İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem saat 03:57'de Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında kaydedildi. Depremin, yerin 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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