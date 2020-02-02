Kandilli Rasathanesi açıkladı! İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem saat 03:57'de Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında kaydedildi. Depremin, yerin 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2020
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/ymFlJt8e7Q
02.02.2020, 03:57:43 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 16.1 km#Kandilli
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