HABER /  GÜNCEL
ADV 02 Şubat'a özel indirimlerden yararlanın!
ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

AK Parti düğmeye bastı! Özel üniversitelerin yolu açılıyor

AK Parti milletvekilleri ve YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı yeni taslağa göre vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getirilmesi planlanıyor.

İstanbul Şehir Üniversitesinde yaşanan mali kriz nedeniyle başlayan tartışmalardan sonra AK Parti, vakıf üniversitelerine yönelik yeni adımları içeren bir taslak üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre TBMM Millî Eğitim Komisyonunun AK Partili üyeleri ile YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı taslakta vakıf üniversitelerinde yaşanacak ekonomik krizleri ortadan kaldırmak ve öğrencileri mağdur etmemek için bir dizi önlem alınıyor.

Bir yıllık gelirlerinden eğitim giderlerine belli oranda pay

Bu kapsamda vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getirilmesi öngörülüyor. Bu üniversitelerde yaşanacak mali kriz ihtimaline karşı öğrencilerin mağdur olmaması için borçlanma miktarı yıllık cirolarına göre belirlenecek. Vakıf üniversitelerinin yeni yatırım yapmalarına, bir yıllık gelirlerinden eğitim giderlerine belli oranda pay ayırdıktan sonra izin verilecek.

Özel üniversite

AK Parti kaynakları,  özel ilkokul, özel lise benzeri özel üniversiteler kurulmasının önünün açılmasının da tartışıldığını, ancak bunun için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle muhalefetin desteğinin aranacağı belirtildi. Anayasaya göre, kâr amacı taşıyan özel üniversitelerin kurulması mümkün değil. Sadece devlet ile kâr amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri üniversite kurabiliyor.

Bitirme sınavı

Taslak ile tartışılan bir başka başlık ise meslek okulları oldu. YÖK’ün hazırladığı taslakta meslek okullarından mezun olanlara bitirme veya yeterlilik sınavını geçme zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeye bazı itirazların geldiği belirtilirken, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bu konuda zaten çalışmaları olduğu, ayrıca bir bitirme sınavına ihtiyaç olmadığı hatırlatıldı. YÖK’ün ve AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslakla ilgili olarak önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacağı, mart ayı içinde ise Meclis gündemine getirileceği belirtiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu'da heyecanlandıran gelişme! Test hazırlıkları başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyük tehlike! Virüs ekonomiye de sıçradı 62 milyar dolarlık kayıp
Son deprem Manisa yine sallandı kaç şiddetinde
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi
Kanal İstanbul'un internet sitesi yayına başladı
Ali Koç'a Trabzonspor taraftarından tepki
Trabzonspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
Bağcılar'da riskli binalar yıkılıyor 270 daire ve 40 dükkan boşaltıldı
Derbinin adamı Alexander Sörloth oldu
Rıdvan Dilmen hakemin skoru etkilediğini söyledi
Vuhan'dan Türkleri getirecek olan 'Koca Yusuf' Ankara'ya indi
Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
3 aylar başlangıç 2020 Recep ayı ne zaman başlıyor?
Yorumlar