AK Parti düğmeye bastı! Özel üniversitelerin yolu açılıyor

AK Parti milletvekilleri ve YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı yeni taslağa göre vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getirilmesi planlanıyor.

İstanbul Şehir Üniversitesinde yaşanan mali kriz nedeniyle başlayan tartışmalardan sonra AK Parti, vakıf üniversitelerine yönelik yeni adımları içeren bir taslak üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre TBMM Millî Eğitim Komisyonunun AK Partili üyeleri ile YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı taslakta vakıf üniversitelerinde yaşanacak ekonomik krizleri ortadan kaldırmak ve öğrencileri mağdur etmemek için bir dizi önlem alınıyor.

Bir yıllık gelirlerinden eğitim giderlerine belli oranda pay

Bu kapsamda vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getirilmesi öngörülüyor. Bu üniversitelerde yaşanacak mali kriz ihtimaline karşı öğrencilerin mağdur olmaması için borçlanma miktarı yıllık cirolarına göre belirlenecek. Vakıf üniversitelerinin yeni yatırım yapmalarına, bir yıllık gelirlerinden eğitim giderlerine belli oranda pay ayırdıktan sonra izin verilecek.

Özel üniversite

AK Parti kaynakları, özel ilkokul, özel lise benzeri özel üniversiteler kurulmasının önünün açılmasının da tartışıldığını, ancak bunun için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle muhalefetin desteğinin aranacağı belirtildi. Anayasaya göre, kâr amacı taşıyan özel üniversitelerin kurulması mümkün değil. Sadece devlet ile kâr amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri üniversite kurabiliyor.

Bitirme sınavı

Taslak ile tartışılan bir başka başlık ise meslek okulları oldu. YÖK’ün hazırladığı taslakta meslek okullarından mezun olanlara bitirme veya yeterlilik sınavını geçme zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeye bazı itirazların geldiği belirtilirken, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bu konuda zaten çalışmaları olduğu, ayrıca bir bitirme sınavına ihtiyaç olmadığı hatırlatıldı. YÖK’ün ve AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslakla ilgili olarak önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacağı, mart ayı içinde ise Meclis gündemine getirileceği belirtiliyor.