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Ahmet Ağaoğlu: Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, devlet yardımıyla alakalı sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Bu esnada yayıncı kuruluşun yayını yarıda kesmesi dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Gerginlik olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Maç öncesindeki spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Aynı geçen yıllarda olduğu gibi. Ancak sahaya tek bir yabancı madde bile atılmadı. Önemli olan buydu, burayı geçtik. Futbolcuların ve hocamızın alnından öpüyorum" dedi.

"Oynarsanız hakemi yenersiniz"
Hakemin performansına rağmen kazandıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Devlet yardımıyla olmaz"
Ali Koç'un, "Trabzon sırtını devlete dayamış" sözüne cevap veren idareci, "Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak şeyler değil bunlar. herkes söylediklerine dikkat etmeli. Mücadeleyi sahada verelim, bunu dışarı taşımak istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, devlet yardımıyla ilgili soruya yanıt verirken, yayıncı kuruluşun yayını kesip normal yayın akışına dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

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