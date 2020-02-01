HABER /  TRABZONSPOR
ADV ebebek'te 01 Şubat'a özel indirimler!

Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli tartışma çıktı. Olay sonrası, Medical Park Stadı'nın hoparlörlerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle biten maç sonrası orta sahada iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Teknik heyetler ve bazı futbolcular bu gerginlik sırasında araya girdi ve olayların yatışmasını sağladı.

ŞARKILI GÖNDERME
Bu arada gerginlik sırasında hoparlörden Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısı verildi. Bu şarkının arkasından ile kolbastı çaldı ve Trabzonsporlu futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Derbinin adamı Alexander Sörloth oldu
Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Vuhan'dan Türkleri getirecek olan 'Koca Yusuf' Ankara'ya indi
Ali Koç'a Trabzonspor taraftarından tepki
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de maske bulunamıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi
ÖNCEKİ HABERLER
BAE'den 'pes' dedirten Filistin çıkışı!
Sergen Yalçın: 'Öyle bir söz bana yakışmaz'
Elazığ'da bir deprem daha oldu
Kanal İstanbul'un internet sitesi yayına başladı
Flamengo'dan Arda Turan açıklaması
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama yazarı kim?
Yorumlar