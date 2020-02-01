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Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat uyarısı

Corona virüs nedeniyle Çin'in ardından Moğolistan için de seyahat uyarısı geldi. Dışişleri Bakanlığı Moğolistan'ın sınırlı sağlık imkanları ve yoğun hava kirliliği nedeniyle salgın açısından yüksek riskli olduğunu belirterek bu ülkeye gidecekleri uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Çin'le komşu olan Moğolistan'da salgınının engellenmesi için okullarda eğitimin 2 Mart'a kadar ertelendiği, başkent Ulanbator'da ise sinema, kafe ve oyun salonlarının da kapalı olduğu, tüm toplu organizasyonların yasaklandığı belirtildi.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da çok yüksek düzeydeki hava kirliliğinin virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Sağlık kurumlarının imkanlarının sınırlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yolculuk planlayan vatandaşlarımızın bu hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır" denildi. Moğolistan 27 Ocak'ta Çin'le arasındaki sınır kapısını kapatmıştı.

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