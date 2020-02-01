Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine, "Afet bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine" cevap verdi. Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor"

“Afet bölgesi ilan edilsin” diye bir tartışma var. Bizim kanunumuzda afet bölgesi yok, afete maruz bölge var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor. Ama afet bölgesi denilen bir kavramımız söz konusu değil. Ama şu var, başından beri hem ekonomik olarak yapabileceğimiz tüm yardımları, sosyal yardımları da genel hayata etkin almaya çalışıyoruz.

Yine diğer kurumlarımızın SGK, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaya koyduğu ertelemeler söz konusu, Enerji Bakanlığımızın ortaya koyabilecekleri var. Ama burada bir şeyi daha düşünüyoruz. Burada, kanunda böyle bir şey yokken, böyle bir talep yokken “afet bölgesi ilan edilsin” demek biraz siyasi bir yaklaşım olur.

Şehrin hayatını tamamen durdurmak söz konusu değil. Bir, şehrin ekonomisine ne olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda hareketliliği düşünüyoruz. Ekstra bir takım meseleler çıkarsa hem şehrin içinde yaşayan arkadaşlarımızla hem diğer kamudan bunu isteyenlerle değerlendirilir. Ama şu anda buna bir vesileyle “afet bölgesi ilan edilebilir” demek hem olmayan bir şeyi vatandaşımıza sunmak olur ki bu bizim açımızdan işin başından beri yürüttüğümüz meseleler çerçevesinde doğru değildir.

Toplam 117 milyon TL bağış yapıldı

Depremle ilgili vatandaşların yaptığı yardımlara değinen Soylu, yapılan bağış miktarını açıkladı:

Şu ana kadar AFAD’daki hesaplarımıza 87 milyon geldi. 30 milyon civarında da dün aldığımız Kızılay bağışı söz konusu oldu. Toplam 117 milyonluk bir bağış söz konusu oldu. Vatandaşlarımıza da tekraren çok teşekkür ediyoruz. Buraya yollanan yardımlarla ilgili bütün Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Üç dört kalemin dışında sürekli olarak eğer gelirse burada bunu yönetebilme kabiliyetinde bu saatten sonra sıkıntıya düşeceğiz.