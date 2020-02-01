Mahmut Abbas'tan kritik açıklama! Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

ABD'nin dünya kamuoyuna sunduğu sözde barış planının yankıları sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas son yaptığı açıklamada "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin YüzYılın Anlaşması planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Tarihe Kudüs'ü satan birisi olarak geçmeyeceğim''

Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" ifadelerini kullandı.

Abbas ve Sisi görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile de görüştü. Görüşmede Abbas, ABD'nin sözde barış planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak Filistin'e verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Sisi de Mısır'ın, Abbas'ın liderliğinde Filistin'in meşruiyetini destekleme konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek ülkesinin, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ve davasına verdiği desteği yineledi.

Görüşmede Mısır tarafından İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Filistin tarafından da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Abbas'ın Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh de hazır bulundu.

Arap Birliği olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere bugün dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.