Bakan Murat Kurum duyurdu: Firmalar tamamlama sigortası yapmak zorunda olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat yapılarında önemli düzenlemelerin hayata geçtiği dönemde yeni bir zorunlu uygulamanın haberini verdi. Kurum"Depremde Elazığ'daki yapıların yüzde 25-30'u etkilendi ve artık Kentsel Dönüşüm yapan firmalar tamamlama sigortası yapmak zorundalar" dedi.

Elazığ depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem ilgili son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçti.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Maden’de bir yıkık, 17 ağır hasarlı, 18 orta hasarlı iki tane de acil yıkılacak yapı tespiti yaptık. Elazığ’da 2 bin 42 ağır hasarlı bina tespit ettik.

Görünen o ki bu deprem; Elazığ’ımızın yaklaşık yapı stoğunun yüzde 25-30’unu etkilemiş durumda. Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin her yerinde tehlike arz eden yıkım sürecini başlattık. 54 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir, diğer binalara ilişkin yıkım süreci süratli biçimde yapılmaktadır.

Sayın Bakanımızla birlikte ona bir sürpriz de yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Azize ile konuşmuşlardı.

Bütün buradaki arkadaşlarımız, AFAD Başkanımız hep birlikte gittik ve Azize hanımın evinde çayını içme fırsatı bulduk. Biz çok mutlu olduk. Bütün afetten etkilenen vatandaşlarımızı da kalıcı konutlarımıza yerleştireceğiz.

Biz bu süreçte daha önce biliyorsunuz bilhassa kentsel dönüşüm anlamında etkilenen vatandaşlarımızla ilgili müteahhitlerimizi sınırlandırdık.Kentsel Dönüşüm yapan firmalar tamamlama sigortası yapmak zorundalar. Kentsel dönüşüm sürecini hızla yöneteceğiz.

Yine Meclis'teki düzenlemede yüksek yapıları tamamen ortadan kaldıracak, mevcutta verilen alanlarda da önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar planların değiştirileceği ve yine parsel bazında yapılaşmanın tamamen önünü kesecek ada bazında proje yapılacak, yine imar barışından faydalanan ama binasının riskli olduğunu düşündüğümüz alanlarda güçlendirme yapabilmesinin önünü açan bir çok düzenleme var.

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