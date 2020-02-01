Arda Turan Süper Lig'de yok ortada kaldı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.

Alternatifi çok

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

Takım bulamazsa emekli olacak

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor.

Adı uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında kriz yaşanmasına neden olurken tecrübeli futbolcu son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

''Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür"

"Yanlışlarım oldu, bunun bedelini de yine ben ödedim"

"Galatasaray Kulübü'ne hiç yanlış yapmadım"

"En ihtiyacım olduğu anda bana yardım eli uzatan Fatih hocaya minnettarım"

"Fatih Terim; benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir"

"Tüm sporcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar"