Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt! Deprem paraları tartışması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ depreminden sonra yaptığı vergi eleştirilerine tepki göstermişti. Erdoğan'ın "Utanmadan soruyor ‘deprem paralarını nereye harcadınız’ diye. Van depreminin ardından 20 katrilyon para harcadık" sözlerine Kılıçdaroğlu yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün Elazığ’da başlattığı temaslarına devam ediyor. Bu sabah bir otelde düzenlenen ‘Deprem Sunum Programı’na katılan Kılıçdaroğlu, "Deprem vergileri nereye gitti?" tartışmalarını sürdürdü.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musun?" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biliyorum kardeşim, biliyorum. 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deniyor ki 'Oraya 20 milyar dolar yani 20 katrilyon para harcadık.' Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu: Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Kriz yönetimi ayrıdır, önlem almak ayrıdır.
Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şimdi sorun 'Van depreminden haberin var mı?' diye, inanın yoktur. Van depreminde yaklaşık eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nerelere harcadınız. Yerine gittiği gibi milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da, Edremit diye bir ilçe var sorun bilmez. Bu ilçeyi adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik." demişti.