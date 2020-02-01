Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin kalesi Şişli'de yuhaladılar! Neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sonrası yuhaladılar.
Kayak tatiliyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaretinde bir grup tarafından protesto edildi.
17
Belediye önünde toplandılar
İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı.
27
Gruptakiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.
37
"Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi.
47