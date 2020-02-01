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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı tedirgin eden koronavirüs ile ilgili "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı, her hangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye yola çıkan uçakta bulunanlarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

"Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil"

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı, her hangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da özel kıyafetlerle emniyet altına alınacak. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil.

6 kişi kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini ifade etti. Biz daha çok talep eden vatandaşlarımızı getirdik. Gelmek istemeyenler gelmedi.

Depremzedelere ilişkin açıklama

Elazığ depreminde toplam hastanelerimize yapılan müracaat eden ilk gün 1607 olmuştu. Şimdi 49 hastamız hastanelerimizde takip ediliyor. Bunlardan 4'ü yoğun bakım şartlarında. Ama durumları iyi. Durumu kritik olan hastamız yok. Yüsra bebeğin ve annesinin durumu iyi. Dün hissedilen 4.5 büyüklüğündeki artçı sonrası hastaneye getirilen hasta sayısı 12. Bu rakamla beraber hastanede bulunan hasta sayımız 49 olmuş oldu.

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