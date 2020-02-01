Deprem vergileri nereye harcandı İletişim Başkanlığı paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, deprem vergilerinin nereye harcandığıyla ilgili tartışmalara yayımladığı videoyla son noktayı koydu,

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından muhalefet partileri deprem vergilerinin başka yerlere harcandığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün partisinin il başkanlarına seslendiği konuşmasında "Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik." diye yanıt vermişti.

Muhalefetin eleştirilerine İletişim Başkanlığı, bugün yayınladığı görselle yanıt verdi. İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada harcama yapılan kalemler tek tek sıralandı.

147.2 milyar TL toplandı 1.21 trilyon lira harcandı

17 yılda toplam 147,2 milyar TL deprem vergisinin toplandığı belirtilen videoda, deprem bölgelerine yapılan harcamanın 1.21 trilyon lira olduğu belirtildi.