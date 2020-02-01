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Fatih Terim'in adam edemediği Emre Mor, Olympiakos'ta

Galatasaray, genç futbolcusu Emre Mor'u Yunan ekibi Olympiakos'a kiraladığını açıkladı.

Sezon başında La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan milli futbolcu Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda da tutunamadı ve Yunanistan'ın yolunu tuttu.

KAP'a bildirildi
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü, şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi.



Bekleneni veremedi
Galatasaray'ın sezon başında 600 bin euro kiralama ücreti vererek 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da süre aldığı 17 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamadı.



Terim bile adam edemedi
Fatih Terim'in Emre Mor'u disiplin altına sokacağı ve futbola geri döndüreceği konuşulurken genç futbolcu yeteneklerine ihanet etmeye devam etti ve sarı-kırmızılı takımda bile tutunamadı.

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