Sürpriz yapmadı! S&P Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi

Dünyanın önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notunu beklendiği gibi B+ seviyesinde bırakırken görünümü de değiştirmedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s, Türkye’nin kredi notunu B+ görünümünü ise durağan olarak teyit etti. Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyordu.

Geçen yıl da aynı konumda tuttu

Standard and Poor’s, 2019 yılındaki değerlendirmede de B+ kredi notu le ‘durağan’ görünümde değişikliğe gitmemişti

Fitch Ratings, Türkye’nin kredi notunu BB- seviyesinde, görünümünü durağan, Moody’s kredi notunu B1, görünümünü ise negatif olarak değerlendiriyor.