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Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı

Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Karayolunda trafik kesilmezken araçlar parçalanmış cesedin yanından ve kopan parçaların üzerinden geçti.

Olay, Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu.

Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte polis cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirledi.
Karayolu trafiğe kapatılmadı, araçlar cesedin yanından ve parçaların üzerinden geçti

Karayolunda bulunan cesede ait parçaların üzerinden çok sayıda araç geçerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almadı. Polis memuru yol kenarında çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntülerken, gazetecilerin olay yerinde bulunduğu iddia ederek çalışmasına engel oldu.

Polis olay yeri şeridini çekmedi

Kendisine engel olan bir gazeteci polis memuruna,” Olay yeri şeridini çek, araçlar geçiyor.” Diye cevap verdi. Polis ise “şerit çekerim” dedi. Ancak olay yerinde şerit çekilmedi, cesedin yanından ve parçaların üzerinden araçlar geçmeye devam etti.

Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap ateşin cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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