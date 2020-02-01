Türk maske üreticileri taleplere yetişemiyor

Korona virüsüyle birlikte Türkiye'deki maske üretim tesisleri, özellikle yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor. Bu arada Türkiye'de ağız maskelerinin perakende satış fiyatlarında ise artış var.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Korana virüsü için "acil durum" ilan etmesiyle birlikte maske satışlarında da patlama yaşanıyor. Türkiye'deki maske üretim tesisleri, yurt dışından gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor.

Türkiye'deki maske üretim fabrikaları da Çin'den gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

İstanbul yakınlarındaki fabrikalarında yüz maskesi üreten Erol Memiş, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada vardiya sistemiyle birlikte üretim kapasitelerini günlük 120 bine çıkardıklarını; ancak yine de taleplere yetişemediklerini söyledi.

İsviçre, Fransa, Belçika, Ermenistan, Gürcistan ve Mısır gibi ülkelerden de talep geldiğini belirten Memiş, gelen talepleri karşılayamadıklarını belirtti.

Maske satışlarında patlama var

Bu arada ağız maskesi, eldiven ve dezenfekte ürünlerinin perakende satış fiyatlarında artış yaşanıyor. Korona virüsüyle birlikte Türkiye'deki satışlarda artarken üçlü setlerin fiyatları 80 ila 250 lira arasında değişiyor.