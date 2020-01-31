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Trump'ın korumalarını alarma geçiren araç

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki konutunun bulunduğu güvenlik bölgesini ihlal eden bir araç paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri ateş açarken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.

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