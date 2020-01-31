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İngiltere'nin 47 yıllık AB süreci sona eriyor

İngiltere Avrupa Birliği'nden resmen ayrılıyor. İngiltere bayrakları AB kurumlarından indirilirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" ifadesini kullandı.

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00'te (TSİ 02:00) ayrılıyor. Brexit'e saatler kala İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'taki erken genel seçime Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle girmişti.

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