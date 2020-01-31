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Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi

İSTANBUL Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencilerde baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Kampüs boşaltıldı ilaçlama yapılacak

Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

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