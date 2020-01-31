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Kızını kaynar suyla haşladığı iddia edilen üvey annenin ifadesi ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de 14 yaşındaki üvey kızının üstüne sıcak su dökerek yaktığı iddia edilen Y.T.'nin ifadesinde I.T.'nin bulaşık makinasından bulaşıkları çıkarırken kafasının  dirseğine çarpması nedeniyle çaydanlıktan üzerine dökülen sıcak sudan dolayı yandığını söyledi.

Ümraniye'de 21 Ocak tarihinde üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen, "Taksirle yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Y.T.'nin emniyet ve savcılık ve mahkemede verdiği ifadeleri ortaya çıktı.

Kafasını dirseğime çarptı

Olayda yaralanan 14 yaşındaki I.T.'nin eşinin boşandığı ilk eşinden çocuğu olduğunu söyleyen Y.T. (29), "Olay gecesi eşimin boşandığı eşinden olan kızı I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalıyordu. Ben, eşim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinasından bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi. Direk üzerine soğuk su döktüm ve eşimi çağırdım" dedi.

Suçlamayı kabul etmedi

Olayı bilinçli yaptığı iddiasını kabul etmeyen Y.T., "Kendisi ile aramda hiçbir problem yoktu 5 aylık hamileyim ve 8 aylık da bir oğlum bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Y.T. sorgusunda olaydan sonra eşi ile birlikte I.T.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Olay Ümraniye'de 21 Ocak gecesi Ümraniye'de meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu I.T., 21 Ocak gecesi üzerine  kaynar su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Üvey annesi Y.T.'nin bilerek üzerine kaynar su döktüğünü söylemesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.T. hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Y.T., emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, Y.T.'nin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılması koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, Y.T.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Y.T.'nin haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verdi. 

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