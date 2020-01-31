Rusya'da korkunç patlama! 5 Türk hayatını kaybetti

Rusya'nın Orlov ilinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 Türk işçinin hayatını kayettiği, 2 Türk işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Orlov ilinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 Türk işçinin hayatını kayettiği, 2 Türk işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Türkrus’un Rus Ria ajansından aktardıklarına, Rusya'nın Orlov iline bağlı Mtsenk kentinde bu sabah bir fabrikada gaz patlaması yaşandı.

Patlamanın metal kapı ve pencere üretimi yapan, inşa halindeki bir üretim tesisinde meydana geldiği, patlamanın ardından binanın çatısının çöktüğü kaydedildi. Ria ajansı, hayatını kaybeden ve yaralanan tüm işçilerin Türk vatandaşı olduklarını duyurdu.