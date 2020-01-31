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Galatasaray, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.

Galatasaray, daha önce Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı.

O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, dün İstanbul'dan ayrılıp Paris'e gitmişti. Sarı-Kırmızılı takım Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu.

Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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