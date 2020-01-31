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Trabzonspor, Manoel Messias ve Da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Manoel Messias ve Da Costa'nın kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias ve Da Costa'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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