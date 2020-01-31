Ersin Korkut Survivor 2020 kadrosuna girdi boyu şimdiden dile düştü

Ersin Korkut kimdir kaç yaşında ve aslen nereli soruları Survivor 2020 kadrosuna girmesinin ardından merak konusu oldu. Survivor 2020'de yarışacak olan Ersin Korkut şimdiden merak konusu oldu. Aslen Hakkarili olan Ersin Korkut 42 yaşında ve bilinen bir evliliği yok. Ersin Korkut'un boyu ise 1.68

Ersin Korkut Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna dahil olduğu haberinin ardından gündeme geldi. İlk olarak BKM Mutfak'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar gösterisiyle gündeme gelen Ersin Korkut'un hayatından detaylar merak ediliyor. İşte Ersin Korkut'un biyografisi

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de doğmuştur. Babası emekli, annesi ev hanımıdır. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İ

stanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte reklamlarda rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır. Şimdi ise Tv8 adlı kanalda oyunculuk yapmaktadır