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Beşiktaş, Kevin Prince Boateng’i kiraladı

Beşiktaş, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için görüşmelere başladı.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için girişimde bulundu.

Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan Siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Ajdin Hasic ile bu sayı 14’e çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, Boateng’e yer açabilmek için ya Hasic’i hemen kiralık gönderecek ya da oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.

"Bi Tanem" şarkısını böyle yorumlamıştı
Barcelona'nın Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Ganalı forvet oyuncusu KevinPrince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bi Tanem" şarkısını böyle yorumlamıştı!

Boateng, kariyerinde daha önce Milan, Dortmund, Schalke, Tottenham gibi ekiplerin de formalarını giymişti. 

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