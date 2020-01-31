İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bu akşam arayıp haber vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi.

Burada deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.

Evleri yıkılanlar konteynerda kalacak

Bakan Soylu evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olanlar için konteyner kurulumu yapılacağını belirterek şunları söyledi:

-"Tüm alt yapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın burada evlerine geçene kadar hayatın olağan akışını sağlayabilecek bir takım asgari ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler geçecektir.

Bakan Soylu'nun verdiği bilgiye göre hasarlı binalar "Her gün 30'luk gruplar halinde yıkılacak".

AFAD açıkladı : Konteynerler 2 haftaya bitecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, vatandaşların barınması için deprem bölgesi Elazığ'a konteynerlerin sevkinin başladığını bildirerek, "Konteynerlerle ilgili hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek." dedi.

Güllüoğlu : 81 milyon lira bağış geldi

- "Bugüne kadar 10 binden fazla bina analiz edildi, çalışmalar devam ediyor. Binaların sahiplerine, 'Binanız hasarsız ya da şu seviyede hasarlı çıktı' diye bilgilendirme başlayacak"

- "AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası şeffaf şekilde yürütülüyor. Hem AFAD'ın başlattığı hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldi"

- "Depremin ardından, son 6 gün içerisinde bin 579 artçı meydana geldi, bunların 22'si 4 büyüklüğünün üzerinde"