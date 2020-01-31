Corona virüsü Türk şirketlerini de vurdu! O şirket Çin’de 160 şubesini kapattı!

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp, çok sayıda ülkede vakalara rastlanan ölümcül corona virüsü salgını tüm dünyada ekonomik dengelerini de alt üst etti. Bundan etkilenen Türk firmaları da var. Bir Türk şirketi Çin’de 160 şubesini kapattı.

ÇİN’deki corona virüsü salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türklerin bu ülkedeki işlerini de vurdu. Ata Holding’e bağlı TFI Tab Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu, Çin’de işlettikleri bin 200 Burger King şubesinden yaklaşık 160’ının şu an kapalı olduğunu açıkladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı da olan Kurdoğlu, işlerin normale dönmesi için salgının kontrol altına alınmasını beklediklerini kaydetti.

Türk şirkete ait fabrika kapatıldı

Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, salgının Çin ekonomisine olumsuz etkilerinin artmaya devam ettiğini, bir süre sonra tedarik zincirlerinde sorunlar yaşanabileceğini ve bunun da üretimi etkileyebileceğini söyledi. Kolbaşı, Türk Hava Yolları’nın (THY) Çin’e seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurduğunu da hatırlatarak bu durumun da işlerini etkileceğini dile getirdi.

JPMorgan'dan Çin ve küresel ekonomi için korkutan tahminArzum Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kolbaşı, salgının ortaya çıktığı Wuhan kentine 250 km mesafede Türk şirket Standard Profil’e ait bir fabrika olduğunu, bu kentteki 33 Türk vatandaşı ve Çinli yakınlarının bugün tahliye edileceği bilgisini aktardı.

Otomotiv yan sanayi şirketi Standard Profil yetkilileri, fabrikanın Yeni Yıl tatili nedeniyle kapalı olduğunu, tatilin salgın nedeniyle uzatılması nedeniyle fabrikanın kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

4 maddede corona virüsü Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?Kolbaşı, salgın nedeniyle Çin’e ihracatta en çok etkilenecek sektörlerin başında madenciliğin geldiğini belirtmişti. Türk madencilik sektörünün Çin'e 2019 yılında 700 milyon doları doğal taş olmak üzere 1.35 milyar dolarlık maden ihracatı olmuştu.

Öte yandan, Çin için birinci çeyrek yıllık büyüme tahminini yıllık bazda yüzde 6.0’dan yüzde 5.6’ya, çeyreklik bazda yüzde 6.3’ten yüzde 4.9’a düşüren ABD’li yatırım bankası JP Morgan, küresel ekonomik büyüme beklentisini de bu dönem için yıllık yüzde 2.6’dan yüzde 2.3’e düşürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Sözcü