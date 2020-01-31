Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu dehşeti anlattı

Seyahatlerde yayıldı

Çin’de hastalıkla ilgili olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını belirten Ersoy, "Şu anda maskesiz dışarıya çıkmak yasak. Korona'ya kısaca RNA virüsü deniliyor. Diğer virüslerden farklı olarak çok çabuk şekilde mutasyon geçiriyor. Yani şu an bir ilaç bulunsa bile daha sonra bu ilaç bir işe yaramıyor.