Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu Tuzla’da açılıyor

Binali Yıldırım’ın 3 çocuğu tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, öğrencilere kapılarını açıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve TBMM'nin 28. Başkanı Binali Yıldırım adına çocukları tarafından yaptırılan okul Tuzla'da açılıyor. Resmi açılışı 3 Şubat tarihinde yapılacak olan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, toplam 28 derslikten oluşuyor.
Çocuklarının armağanı
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu; Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından babalarının adına yaptırıldı. Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu öğrencilerine, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda çocukları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlanmaları için gerekli alt yapı sağlanırken; başta müzik olmak üzere sanat ve spor faaliyetleri ile de sosyalleşmelerine imkan tanınıyor.
Teknoloji odaklı eğitim dikkat çekiyor
Geleceğin nesillerinin yetiştirileceği okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim – sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan 'Teknoloji Sınıfı'nda ise bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken çocuklar temel mühendislik kavramları ile burada uygulamalı olarak tanışacaklar.
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun özellikleri
Kurulu alan: 10.500 metre kare
Peyzaj alanı: 7.500 metre kare
Derslik sayısı: 28
Konferans Salonu: 140 metre kare
Yemekhane: 300 kişilik
Kapalı Spor Salonu: 300 metre kare
Beden Eğitimi Salonu: 170 metre kare
Robotik Atölyesi: 71 metre kare
Fen Laboratuvarı: 45 metre kare
Bilim Sanat Atölyesi: 42 metrekare
Müzik Atölyesi: 55 metre kare
Kütüphanedeki kitap sayısı: Bin 700