Yusuf Mert Tunç Fenerbahçe'den ayrıldı Portekiz'e gitti

Fenerbahçe'nin genç golcüsü Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer oldu.

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-Lacivertli takımın genç golcüsü Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki oyuncu bu sabah yerel saatle 10:00'daki idmanda takımdaki yerini alacak.

''Gole aç bir şekilde geldim"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Mert, "Kariyerimde yeni bir macera. Savaşacağıma, çalışacağıma ve kulüp için maksimumumu vereceğime söz veriyorum çünkü sizin Varzim'i çok sevdiğinizi biliyorum. Birçok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç bir şekilde geldim" ifadelerini kullandı.

Boluspor'a kiralanmıştı

Sezonun ilk yarısında 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralanan genç futbolcu toplam 3 maçta 168 dakika forma giyebilmiş ve gole katkı yapamamıştı.