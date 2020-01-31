Gazeteciler.com'a yılın en iyi medya haber sitesi ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde yılın en iyi medya haber sitesi seçilen Gazeteciler.com adına ödülü İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a verdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri gecesine Gazeteciler.com damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) JW Marriott Otel'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından gazetecilere ödüllerini takdim etti.

Haberleri ve yorumlarıyla fark yarattı

Gazeteciler.com, yaptığı haberleri, fark yaratan yorumları ve başarılı görselleri ile yılın en iyisi oldu. Yılın en iyi medya haber sitesi olan Gazeteciler.com adına ödülü İnternet Haber Medya Grubu Başkanı Hadi Özışık aldı.

Özışık, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, medya temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ödüle layık görülenlerle fotoğraf çektirdi.

AYD Başkanı Sinan Burhan da ödül töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu medyasının önemine vurgu yaparak, yerel medyanın yaşadığı sorunlara dikkati çekti.