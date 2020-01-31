Trabzonspor'dan üç transfer bombası! İki stoper bir orta saha
Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Trabzonspor transferde bombayı patlattı ve 3 Brezilyalı oyuncuyla el sıkıştı.
Trabzonspor'un, transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti. Manoel Messias'ın yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'un gündemindeki Guilherme'nin sözleşmesini feshetti ve TFF'ye bildirdi. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un sözleşmesini feshettiği Guilherme'yi 6 aylığına kiraladı.
Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki stoper Manuel Da Costa ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, gün içerisinde şehre gelerek sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'da Steven Nzonzi dönemi kapanabilir. Uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan deneyimli futbolcu bugün Paris'e gitti. Galatasaray'da bir süredir kadro dışı olan ve adı Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılan Steven Nzonzi için son olarak Ligue 1 ekiplerinden Rennes devreye girmişti.