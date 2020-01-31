Trabzonspor'dan üç transfer bombası! İki stoper bir orta saha

Galatasaray'da Steven Nzonzi dönemi kapanabilir. Uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan deneyimli futbolcu bugün Paris'e gitti. Galatasaray'da bir süredir kadro dışı olan ve adı Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılan Steven Nzonzi için son olarak Ligue 1 ekiplerinden Rennes devreye girmişti.