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Türk Hava Yolları Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Korona virüsü nedeniyle Çin'de dört noktaya yaptığı uçak seferlerini 9 Şubat tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Korona virüsü nedeniyle Çin'de dört noktaya yapılan uçak seferlerinin 9 Şubat tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üstün, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Korona virüsü nedeniyle ölümlerin yaşandığı Çin'e THY'nin yaptığı Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

"Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

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