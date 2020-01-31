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İşte Fatih Terim'in Younes Belhanda kararı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, adı transfer haberlerinde geçen Faslı oyuncu Younes Belhanda için kararını verdi.

Galatasaray'da yönetimin ve teknik heyetin göndermek istediği Faslı oyuncu Younes Belhanda, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere soğuk bakarken, Fransız ekipleri ile temaslar yoğunlaştı.

Babel gibi kiralık gönderilmeye çalışılan Belhanda ayrılırsa, yabancı stopere kontenjan açılacak. Faslı 10 numaranın takımda kalması durumunda ise forması hazır. Transfer olmazsa pazar günkü Kayserispor maçında Belhanda ilk 11'e girecek.

Lemina'nın yerine sahada olacak
Konya'da sarı kart gören Lemina bu hafta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kayserispor'a karşı Seri'yi ön liberoya çekmeyi planlayan Fatih Terim, takımda kalması halinde 8 numara pozisyonunda Younes Belhanda'ya görev verecek.

4 gole katkıda bulundu
Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaparak toplamda 4 gole direkt katkıda bulundu.

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