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Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında soruşturma

Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Resen soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakan Gül: Bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.

Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür."

''Denize nasıl döktüğümüzü iyi bilirsiniz''
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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