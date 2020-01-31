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İstanbul’da Rus mafyasına dikkat çeken operasyon

İSTANBUL'da polis ekipleri Rus mafyasına operasyon düzenledi. Baskında, 16 şüpheli gözaltına alınırken, 11 tabanca ve 1 uzun namlulu AK-47 Tipi (Kalaşnikof) silah ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Polis ekiplerini harekete geçiren olay, yabancı uyruklu bazı şüphelilerin İstanbul’da bazı olaylara karıştığı bilgisi üzerine ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda, 16 şüpheli tespit edildi. Biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcü, 8’i Azerbaycan uyruklu şüphelilerin, Rus mafyası adına çalıştığı anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Bu sabah düzenlenen baskında şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 AK 47 tipi uzun namlulu silah, 222 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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