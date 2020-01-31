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Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana ile ilgili sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova ''Üstlendiğimiz yükümlülüklere bağlıyız" dedi.

Moskova'nın Astana süreci kapsamında Suriye'de çözüm konusunda üstlendiği yükümlülüklere bağlı olduğu vurgulandı.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" demişti.

''Üstlendiğimiz yükümlülüklere bağlıyız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Üstlendiğimiz yükümlülüklere bağlıyız" yanıtını verdi.

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