HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını affetti 27 yıl sonra tahliye

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan Madımak olayları sonrası idam cezası alan ve cezaevinde olan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kılıç 27 yıl sonra tahliye olacak.

KIResmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Ahmet Turan Kılıç hakkında af kararı verildiği bildirildi.

Resmi Gazete' de yayımlanan karar metni şu şekilde;

Ankara 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 'nin 16 Haziran 2000 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı kararıyla Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına hükmedilen , abılan mahkemenin 17 Ekim 2002 tarihli kararı ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1ç maddesinin A fıkrası uyarınca idam cezası, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (55190 sayılı Yasa ile yetkili) 22 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/866 deişik iş sayılı kararıyla 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. ve 2. maddeleri ile geçici 11. maddesi gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen, yine aynı mahkemenin 23 Haziran 2005 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı ek kararı ile cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzeltilen, Sivas İli, Merkez İlçesi , Eskiapardıu mahallesi, cilt no: 95, hane no: 1, birey sıra no: 24 'te nüfusa kayıtlı, Raşit ve Şerife 'den olma, 1 Ocak 1934 Eskiapardı doğumlu, Ahmet Turan Kılıç 'ın kalan cezası, Adalet Bakanlığı 'nın24 Ocak 2020 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 17 Ocak 2020 tarihli raporu sebebiyle , Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

Sivas olayları davasından idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın yakınları, sağlık sorunları nedeniyle Kılıç'ın cezaevinden tahliye edilmesini talep etmişti

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti İşte Koronavirüsten ölenlerin sayısı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra imza sırası Lucescu'da
Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili yeni açıklama
Koronavirüs paniği Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti
Türk vatandaşları Çin'den tahliye edilecek
McDonald’s zinciri Türkiye'de el değiştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'da dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın
Fenerbahçe Beko Almanya'dan galibiyetle döndü
Bolu Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı yaralı
Türk Hava Yolları Çin seferlerini durdurdu
AFAD'dan CHP'li Altay'ın iddiasına yalanlama
BİLSEM sınavları 3. sınıf BİLSEM sınavı ne zaman?
Yorumlar