Türk vatandaşları Çin'den tahliye edilecek

Sağlık Bakanlığı, Çin'den büyük tahliyeye hazırlanıyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni taşıyan askeri uçak, Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları Çin'den Türkiye'ye getirecek.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağı Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.
Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.