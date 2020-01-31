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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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