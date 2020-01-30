HABER /  GÜNCEL

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın, evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy’deki evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den dikkat çeken Çin Komünist Partisi çıkışı
MGK bildirisinde teröre karşı ilave tedbir vurgusu
Devlet Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
İtalya'da 27 Türk'ü de taşıyan gemide koronavirüse rastlanmadı
Depremzedelere Bursa morali
Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne para cezası
Isparta'da cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti
Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı
Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 8 farklı soruşturma açıldı
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem parası hangi bankaya yatacak?
Yorumlar 1 yorum